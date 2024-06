Kämpfte er für Terrorgruppe? Mann aus Eschweiler vor Gericht!

Düsseldorf - Ein 46-Jähriger aus Eschweiler soll im syrischen Bürgerkrieg in den Reihen einer Terrorgruppe gekämpft haben. Vom heutigen Freitag (10.30 Uhr) an muss sich der Deutsch-Marokkaner vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf als Angeklagter verantworten.