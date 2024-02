Makler soll mit Hammer auf Ex eingedroschen haben: "Wollte ihr nur wehtun"

Ein 64-jähriger Makler soll seine Ex-Partnerin mit einem Hammer niedergeschlagen haben. © Martin Höke/dpa

Der 64-Jährige sagte am Dienstag beim Prozessauftakt, er habe seine Ex-Partnerin (59) mit einem Holzhammer geschlagen. Er habe sie aber nicht umbringen wollen. "Ich wollte ihr nur wehtun. Ich habe die Trennung nicht verkraftet."

Er habe sie am Wochenende vor der Tat um ein Treffen gebeten, um die Beziehung zu retten. Den Entschluss, sie zu verletzen, habe er erst etwa drei Stunden vor dem Treffen gefasst.

Zunächst schien alles friedlich zu verlaufen. Die 59-jährige Frau wurde nach ihrer eigenen Schilderung am frühen Abend des 14. September von dem Makler an der Haustür in Neuss bei Düsseldorf freundlich begrüßt und hineingebeten.

Doch dann soll der 64-Jährige seine Ex-Partnerin heimtückisch von hinten mit einem Holzhammer mindestens dreimal auf den Kopf geschlagen haben, heißt es in der Anklage.

Die Frau konnte sich verletzt auf die Straße zu Nachbarn retten. Sie erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und eine 13 Zentimeter lange Risswunde am Kopf. Lebensgefahr habe zu keiner Zeit bestanden, sagte der Staatsanwalt.