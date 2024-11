Mann wollte eigene Ehefrau umbringen lassen, jetzt wandert er in den Knast

Insgesamt 14 Messerstiche zählte die Rechtsmedizin später in Brust, Kopf, Nacken und Rücken der Frau.

Einem Geständnis des Mannes zufolge hat er im Vorfeld einen Auftragstäter für 2000 Euro angeheuert. Dieser sollte das Opfer mit einem Messer nur leicht verletzen und einschüchtern. So habe er verhindern wollen, dass die Frau mit den beiden Kindern (11, 13) in die Türkei abhaue.

Der Mann aus Ratingen muss demnach für 13 Jahre hinter Gittern, teilte das Gericht am heutigen Donnerstag mit.

Im September des Vorjahres zeigte die 45-Jährige ihren Mann schließlich an. Im Mai dieses Jahres war die Frau plötzlich von einem Unbekannten in ihrem Auto nahe ihrem Arbeitsplatz in Langenfeld überfallen worden. Seit der brutalen Tat sitzt sie im Rollstuhl.

Mit dem Urteil blieb das Gericht aber deutlich unter der vom Staatsanwalt geforderten lebenslangen Haftstrafe. Diese hielt auch die Anwältin der als Nebenklägerin auftretenden Ehefrau für angemessen.

Schon kurz nach dem Prozess stellte der Verteidiger offenbar klar, das Urteil anzufechten und in Revision zu gehen.