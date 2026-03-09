Mit Hammer und Kabelbindern: Frau lockt Ehemann in Falle und misshandelt ihn

Düsseldorf - Weil sie ihren eigenen Ehemann gefangen gehalten und brutal misshandelt hat, ist eine 32-jährige Frau in Düsseldorf zu acht Jahren Haft verurteilt worden.

Mit einem Hammer soll die 32-Jährige ihren Ehemann auf den Kopf geschlagen haben. (Symbolbild) © 123RF/splitov27

Man sei an den oberen Rand des Strafrahmens gegangen, "weil das echt schon 'ne heftige Tat gewesen ist", sagte der Vorsitzende Richter. Die Solingerin hatte ihren Mann mit einem Komplizen im vergangenen September in Düsseldorf in eine Falle gelockt.

Das Landgericht verurteilte sie wegen gefährlicher Körperverletzung, erpresserischen Menschenraubs und schweren Raubes. Die Ehe des Paares sei zerrüttet gewesen. Die Angeklagte habe sich von ihrem Mann trennen, aber nicht mittellos werden wollen.

Deswegen habe sie Vermögenswerte ihres Mannes wie Autos zu Geld machen wollen. Im Prozess hatte die 32-jährige Mutter zweier Kinder einen großen Teil der Vorwürfe eingeräumt. Sie soll ihrem Mann mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben.

Seine Frau habe ihn dann nach Geld gefragt und ihr Komplize habe ihn mit vorgehaltener Waffe bedroht, hatte das 33-jährige Opfer ausgesagt. Das nach irakischem Zivilrecht verheiratete Paar hatte bis zur Tat in Solingen gemeinsam einen Autohandel betrieben und zwei gemeinsame Kinder.