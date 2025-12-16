Inspirierte Feuermord von Solingen ihn? Angeklagter Brandstifter legt Geständnis ab

Wuppertal/Solingen - Inspiriert durch einen Brand mit vier Toten in Solingen hat ein 53-Jähriger vor dem Landgericht Wuppertal ein grausames Geständnis abgelegt.

Feuerwehrkräfte versammelten sich im Mai vor dem betroffenen Wohnhaus in Solingen. © Gianni Gattus/dpa

Angeklagt war der Mann wegen mehrfachen Mordversuchs an seinen Hausnachbarn sowie schwerer Brandstiftung. Er habe sich umbringen wollen und von dem Feuermord von Solingen gehört, bei dem 2024 eine Familie ums Leben gekommen war.

"Da habe ich gedacht: Das wäre doch was. Das Haus war ähnlich wie unseres. Und die in den unteren Etagen konnten sich retten, die oben wohnten, so wie ich, nicht", sagte der Angeklagte vor Gericht.

Das Haus hätte nach seinem Plan niederbrennen, aber niemand außer ihm zu Schaden kommen sollen, sagte der Angeklagte. Der Mann nannte jahrelange und langanhaltende gesundheitliche Probleme als Hauptgrund für seine Tat.

Die Anklage wirft dem 53-Jährigen vor, im Mai am frühen Morgen Grillanzünder im Holztreppenhaus seines Mehrfamilienhauses ausgeschüttet und Brennpaste an allen Wohnungstüren verteilt zu haben. Zu einem Feuer kam es nicht, der Geruch der Brandbeschleuniger war so stark, dass Anwohner rechtzeitig Polizei und Feuerwehr riefen.