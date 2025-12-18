Erst 3,3 Millionen Euro Beute, jetzt satte Haftstrafe: "Kö"-Ganove muss hinter Gitter

Fünf Jahre nach dem Millionen-Raub von Luxusuhren ist ein 55 Jahre alter Verbrecher zu elf Jahren Knast verurteilt worden.

Von Martin Höke Düsseldorf - Nach einem spektakulären Millionen-Coup bei einem Luxus-Juwelier auf der Düsseldorfer "Kö" ist ein 55-Jähriger zu elf Jahren Haft verurteilt worden.

Das Landesgericht in Düsseldorf sprach am Donnerstag das Mega-Urteil gegen den Angeklagten aus. (Symbolbild) © David Young/dpa Das Düsseldorfer Landgericht sprach den Mann wegen besonders schweren bandenmäßigen Raubes schuldig. Dafür, dass der Angeklagte als Teil einer Bande operiert habe, spreche die professionelle Vorbereitung und die reibungslose Ausführung, sagte die Vorsitzende Richterin. Der Angeklagte hatte beim Prozessauftakt im vergangenen Juli nur seine persönlichen Daten bestätigt. "Er wohnt bei seiner Mutter in Belgrad und ist geschieden", sagte sein Pflichtverteidiger. Zu den Tatvorwürfen schwieg er. Bei dem Überfall hatte ein Trio am 14. Dezember 2020 über 40 Uhren und ein Armband im Gesamtwert von über 3,3 Millionen Euro erbeutet. Die Männer waren mit einem Auto in den Seiteneingang des Geschäfts gefahren.

Mittäter bereits zu neun Jahren Knast verurteilt