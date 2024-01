16.01.2024 14:56 Nach Explosion in Modegeschäft: Gericht verhängt zweifache Mega-Haftstrafe!

Zehn Monate ist die schwere Explosion in einem Geschäft in Eschweiler her. Jetzt hat das Gericht in Aachen das endgültige Urteil gefällt!

Aachen - Nach der heftigen Explosion in einem Modegeschäft in Eschweiler hat das Landgericht Aachen am heutigen Dienstag das Urteil verkündet. Die Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe und bekam recht. © Oliver Berg/dpa Der Vater und sein 22 Jahre alter Sohn wurden am heutigen Dienstag unter anderem des versuchten Mordes in neun Fällen zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Sie hätten die Explosion in dem unrentablen Geschäft ausgelöst, um die Versicherungssumme zu kassieren. Das Leben von zwei Familien sei dadurch zerstört worden, sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. Die mittels Benzin und Diesel ausgelöste Detonation am 30. März 2023 hatte einen Millionenschaden angerichtet und mehrere Anwohner verletzt. Gerichtsprozesse NRW Emily (†13) stirbt auf Klassenfahrt: Lehrerinnen drohen bis zu fünf Jahre Haft! Vier erlitten schwere Verbrennungen und schwebten teils in Lebensgefahr. Die Explosion zerstörte das ganze Gebäude. © Federico Gambarini/dpa Vater bestreitet Beteiligung an der Tat Der 56 Jahre alte Angeklagte hatte am ersten Prozesstag eine Beteiligung an der Tat bestritten und gesagt, er sei unschuldig. Über seinen Sohn sagte er, dieser sei ein Zocker, nehme Drogen und habe schlechte Freunde. Der Deutsch-Iraker erklärte, er habe den Mietvertrag für das Geschäft unterschrieben, sich aus den Einnahmen Geld für Überweisungen geben lassen und mitgeholfen, aber keinen Schlüssel gehabt. Sein Anwalt plädierte daher zunächst auf Freispruch. Erstmeldung vom 16. Januar, 6.32 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 14.56 Uhr

