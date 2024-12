Nach tödlichem Unfall von Zehnjährigem: Lkw-Fahrer muss vor Gericht

Pulheim/Köln - Dieser Unfall hatte im September 2023 die Menschen der Kleinstadt Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) in der Nähe von Köln erschüttert: Ein Lastwagen hatte einen zehnjährigen Jungen an einer Kreuzung überrollt und dabei tödlich verletzt. Nun muss der Fahrer von damals vor Gericht.

Mit Sichtschutzwänden hatte die Feuerwehr Pulheim den Unfallort im September 2023 abgeschirmt. (Archivbild) © Feuerwehr Pulheim

Wie die Kölner Staatsanwaltschaft mitteilte, wird der Fahrer sich vor dem Amtsgericht Bergheim, an das der Fall übergeben wurde, wegen fahrlässiger Tötung verantworten müssen. Dies berichtete der Kölner Stadt-Anzeiger.

Am 18. September 2023 war auf dem Paul-Decker-Platz in Pulheim ein zehnjähriger Junge auf einem Fahrrad unterwegs. Nach Angaben der Polizei wurde der Junge damals in Höhe der Einmündung zur Venloer Straße von einem Lastwagen erfasst, der nach rechts abbiegen wollte.

Wenige Stunden nach dem Unfall starb der Junge im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Der Vorfall hatte eine Diskussion in der Lokalpolitik ausgelöst, ob die Verkehrssituation am Knotenpunkt Paul-Decker-Platz/Venloer Straße zu gefährlich ist und die Verkehrsführung dort geändert werden muss.

An der Unfallstelle erinnert heute ein weißes Fahrrad, das dort nach einer Gedenkfahrt vergangenes Jahr aufgestellt wurde, an das Unglück.