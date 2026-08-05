Patientin starb bei Einsatz: Fake-Sanitäter will Knaststrafe nicht akzeptieren

Kleve - Ein Fake-Sanitäter - der ohne die erforderliche Qualifikation bei zahlreichen Einsätzen tätig gewesen ist - hat gegen seine Verurteilung zu zehn Jahren Freiheitsstrafe Revision eingelegt.

Der Mann (30) aus Kleve wurde vor fast einem Monat zu zehen Jahren Haft verurteilt. © Fabian Strauch/dpa

Das Landgericht Kleve hatte den Mann am 23. Juli zunächst wegen Totschlags, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Urkundenfälschung verurteilt.

Der 30-Jährige hatte sich laut Urteil mit gefälschten Dokumenten immer wieder Einsätze als Rettungssanitäter und Notfallsanitäter erschlichen.

Ein Fall endete 2025 tödlich für einen Patienten. Die schwerwiegenden Fehlhandlungen des Angeklagten hätten den Tod dieses Mannes im August 2025 in Kamp-Lintfort herbeigeführt, hatte der Vorsitzende Richter betont.

Er sprach von einer "gemeingefährlichen Hochstapelei" und "einer Art Größenwahn". Die Verurteilung sei "haarscharf am Mord vorbei" erfolgt.