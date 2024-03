Polizeibekannter Rapper aus NRW wegen Drogen am Steuer verurteilt

Wuppertal - Rapper "Fat Comedy" (23) hat schon wieder Ärger mit der Justiz. Am Dienstag musste er sich vor dem Wuppertaler Amtsgericht verantworten, weil er ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss Auto gefahren sein soll.

Vor dem Wuppertaler Amtsgericht wurde das Urteil gegen Rapper "Fat Comedy" am Dienstag bestätigt. © Caroline Seidel/dpa

Bei der Urteilsverkündung am Dienstag war der 23-Jährige nicht anwesend. Der Rapper wurde zur Zahlung von insgesamt 9500 Euro verpflichtet, nachdem das Gericht seinen Einspruch gegen einen Strafbefehl in entsprechender Höhe verwarf.

Der 23-Jährige war laut Staatsanwaltschaft unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Auto gefahren. Außerdem seien auch noch Drogen bei ihm gefunden worden.



Fat Comedy wurde einer breiteren Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einer Attacke auf den Comedian Oliver Pocher (46) bekannt. Er soll Pocher in der Dortmunder Westfalenhalle völlig unvermittelt einen heftigen Schlag versetzt und dann ein Video des Vorfalls im Internet verbreitet haben.

Ein Gericht in Frankfurt hatte ihn deswegen in einem Zivilverfahren in erster Instanz zur Zahlung von 50.000 Euro Entschädigung und Schmerzensgeld verurteilt. Dagegen hatte der Anwalt des Rappers Rechtsmittel angekündigt.