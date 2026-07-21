Er soll junge Patienten vergewaltigt und missbraucht haben: Ex-Klinik-Chefarzt schweigt

Duisburg - Nach schweren Missbrauchs-Vorwürfen muss sich ein Psychiater in Duisburg vor Gericht verantworten.

Der Angeklagte (l.) wird von seinem Rechtsanwalt Roland Rautenberger an den Handfesseln in den Gerichtssaal geführt. © Christoph Reichwein/dpa

Der ehemalige Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie einer Duisburger Klinik soll zwischen Mai 2019 und Dezember 2024 vier jugendliche Patientinnen sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Die mutmaßlichen Opfer waren zur Tatzeit 16 bis 17 Jahre alt.

Bei allen soll es laut Anklage zum Geschlechtsverkehr gekommen sein - entweder im Büro des Arztes oder in dessen Essener Wohnung. Zum Prozessauftakt am Duisburger Landgericht hat sich der 60-Jährige nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte das Vertrauen seiner Patientinnen im Rahmen von Gesprächstherapien ausgenutzt hat. Dabei soll er den Inhalt der Gespräche gezielt auf sexuelle Themen gelenkt haben.

Allein mit einer anfangs 16-Jährigen soll es 50-mal zum Geschlechtsverkehr gekommen sein - teilweise ungeschützt. Die Missbrauchstaten hörten laut Anklage erst auf, als die Jugendliche von einem anderen Partner schwanger geworden war.