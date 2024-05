Rockerbande entführte Unternehmer: Prozess startet!

Der Fall aus dem Rockermilieu wird vor dem Düsseldorfer Landgericht verhandelt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Sieben Monate, nachdem zwei Männer aus Köln und Bergheim brutal entführt und massiv verletzt wurden, startet der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter.

Sechs Männer im Alter zwischen 26 und 57 Jahren sowie eine 33-jährige Frau sind am Landgericht Mönchengladbach angeklagt. Die Verhandlung beginnt am heutigen Dienstag (9.15 Uhr). Wegen der großen Zahl an Beteiligten wurde er in das Gebäude des Düsseldorfer Landgerichts verlegt.

Vier der Angeklagten sollen Mitglieder der Rockerbande "Brüder Osmani 2022 Bergheim" sein. Ihnen wird versuchter Mord, erpresserischer Menschenraub, gefährliche Körperverletzung, Diebstahl und Freiheitsberaubung vorgeworfen. Laut Anklage sollten mit der Tat angebliche Schulden in Höhe von 20.000 Euro eingetrieben werden.

26 Stunden lang soll ein 64 Jahre alter Unternehmer in der Gewalt der Entführer gewesen sein. Er lag schwer verletzt und bewusstlos in einem Waldstück.

Die Angeklagten hätten den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen, um eine Straftat zu verdecken, so die Staatsanwaltschaft. Das sei ein Mordmerkmal.