Sabotage an Pipeline: Klimakleber Christian Bläul muss weiter auf Urteil warten!

Bergheim - Zwei Jahre nach der Tat und doch wieder geplatzt: Am heutigen Montag wollte das Amtsgericht Bergheim gegen Dresdens bekanntesten Klimakleber Christian Bläul (42) verhandeln. Doch kurze Zeit nach Beginn war die Verhandlung schon wieder vorbei.

Am 1. Mai 2022 drehten Bläul und ein Mitstreiter (59) das Wartungsventil der Pumpanlage der Rhein-Main-Pipeline zu, Bläul steckte seine Hände durch die Radspeichen, klebte sie ineinander.

Weniger die Staatsanwaltschaft, also sollte es weitergehen: "Es waren allerdings keinerlei Zeugen geladen", so Bläul. "Nun gibt es einen neuen Termin am 18. November."