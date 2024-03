Sie mussten mit Eltern in Zelt hausen: Polizei findet verwahrloste Kinder im Wald

Mönchengladbach - Im Oktober 2020 entdeckten Polizisten in einem Wald bei Mönchengladbach drei verwahrloste Kinder, die dort mit ihren Eltern in einem Zelt hausten. Am heutigen Montag (9.30 Uhr) beginnt vor dem Amtsgericht in Mönchengladbach der Prozess gegen den Vater (50) der Kinder.