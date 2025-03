Straftäter geht brutal auf Polizisten los: So lange muss er jetzt in den Knast

Dem 50-Jährigen konnte im Gerichtsurteil nichts nachgewiesen werden, dass auf einen bewussten Tötungsversuch der Beamten schließen lässt. © Christoph Reichwein/dpa

Das Gericht ging in seiner Entscheidung nicht von einem versuchten Totschlag aus - dieser Vorwurf hatte ursprünglich noch in der Anklage gestanden.

Stattdessen wurde der Mann wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie besonders schwerem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt.

In dem Prozess ging es um einen Vorfall im Juli 2024. Zwei Mitarbeiterinnen des Jugendamts wollten aus Sorge um das Kindeswohl den Enkelsohn des Angeklagten in Obhut nehmen. Da sie sich von dem Angeklagten bedroht fühlten, klingelten sie in Begleitung von vier Polizisten an dessen Haus.

Die Tochter des Angeklagten - die Mutter des Jungen - soll den 50-Jährigen gerufen haben. Tatsächlich soll dieser die Beamten kurz darauf mit Fäusten attackiert haben.

Als ein Polizist über Unrat auf dem Gartenweg stolperte und rücklings auf den Boden fiel, soll der Angeklagte zu einem Barhocker, der vor einem Schuppen stand, gegriffen haben.