Thermomix-Prozess: 28-Jähriger gesteht Vorwürfe

Mönchengladbach - Im Prozess um den Online-Betrug mit Thermomix-Geräten hat der Hauptangeklagte die Vorwürfe weitgehend gestanden. Der Anwalt des 28-Jährigen erklärte am Montag am Landgericht in Mönchengladbach, dass die Vorwürfe weitestgehend zuträfen. Die drei 21- bis 23-jährigen Mitangeklagten haben ebenfalls Geständnisse angekündigt.