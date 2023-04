Tödliche Messer-Attacke in Siegburger Disco: Angeklagte hüllen sich vor Gericht in Schweigen

Bonn - Zu Beginn des Prozesses am Landgericht Bonn wegen einer tödlichen Messerattacke in einer Diskothek haben die beiden Angeklagten (23 und 24 Jahre) zu den Vorwürfen geschwiegen.

Der 24-Jährige wurde wegen Totschlags und versuchten Totschlags angeklagt. © Federico Gambarini/dpa

Hauptangeklagter ist ein 24-jähriger Mitarbeiter einer Baufirma. Ihm werden Totschlag, versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Er soll vergangenes Jahr am 30. Juli bei der Mallorca-Party einer Siegburger Diskothek auf der Tanzfläche einen 24 Jahre alten Mann mit einem Messerstich in den Oberbauch tödlich getroffen haben. Einen weiteren 28 Jahre alten Mann, den Schwager des tödlich Verletzten, soll er mit der Waffe lebensgefährlich verletzt haben.

Mitangeklagt ist ein 23-jähriger Straßenbauer. Ihm wird eine gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Die Angeklagten sollen sich an einer Schlägerei beteiligt haben, in deren Verlauf es dann zu dem Messerangriff kam.

Das 24-jährige Opfer starb noch in der Nacht. Der 28-Jährige überlebte nach einer Notoperation und lag wochenlang im Krankenhaus.

Beide Männer hatten sich von der Tanzfläche in den Vorraum des Lokals geschleppt, wo sie zusammenbrachen und Ersthelfer sich um sie kümmerten.