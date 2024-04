Angeklagter stach brutal auf Ex-Freund der Tante ein: So rechtfertigt er sich vor Gericht

Düsseldorf - Ein 39-jähriger Angeklagter hat gestanden, den Ex-Freund (†53) seiner Tante erstochen zu haben - in Notwehr.

Der Angeklagte (39) schilderte im Prozess grausame Szenen seiner Tat. © Martin Höke/dpa

Es tue ihm unendlich leid, was passiert sei, aber er habe sich nur verteidigt, trug der Verteidiger am heutigen Dienstag am Landgericht für seinen Mandanten vor.

Der 53-jährige Ex-Partner seiner Tante habe damit gedroht, alle umzubringen, wenn ihm nicht bestimmte Unterlagen ausgehändigt würden.

Weil er ihm körperlich unterlegen gewesen sei, habe er zur Vorsicht ein Küchenmesser eingesteckt, so die Erklärung des Angeklagten.

So habe er gemeinsam mit einem Cousin vor dem Haus der Tante auf den 53-Jährigen gewartet, der kurz darauf aus einem Taxi gestiegen sei. Zunächst sei es zu einem Wortgefecht gekommen, dann habe der 53-Jährige einen Totschläger gezückt, zugeschlagen und ihn am Kopf verletzt.

Daraufhin habe er das Küchenmesser gezogen. "Ich habe dann mit dem Messer mehrere schnelle Bewegungen gemacht - zur Abwehr", zitierte der Verteidiger den türkischen Angeklagten. Einige Wochen zuvor war die Beziehung zwischen der Tante und dem 53-Jährigen in die Brüche gegangen.