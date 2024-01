Top-Terrorist des IS vor Gericht: 42-Jähriger wegen zahlreicher Straftaten angeklagt

Düsseldorf - Er soll bei der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) eine übergeordnete Rolle gespielt haben: Ein 42-Jähriger muss sich seit dem gestrigen Montag in Düsseldorf als mutmaßlich führendender IS-Terrorist vor dem Oberlandesgericht (OLG) verantworten.

Der 42-Jährige soll 2013 eine führende Position beim IS in Syrien eingenommen haben. © Oliver Berg/dpa

Der Mann soll bereits 2013 zu der berüchtigten Terrorgruppe gestoßen sein, ihr noch in Deutschland bis zu seiner Festnahme 2021 die Treue gehalten und für die Gruppe Geld beschafft haben.

Die Bundesanwaltschaft hält den Algerier, der in seiner Heimat in Abwesenheit bereits als Terrorist zu 20 Jahren Haft verurteilt worden sei, zwei Dutzend Straftaten vor: Er habe in Syrien Kämpfer ausgebildet, als Emir oder stellvertretender Emir einer Kampfgruppe Kämpfer für den Einsatz ausgewählt und für Wachdienste eingeteilt. In Aleppo habe er an Kämpfen sowohl gegen die Truppen der syrischen Regierung als auch gegen die Freie Syrische Armee teilgenommen.

Weiter wirft ihm die Anklage vor, er sei bei Aktionen zum Gefangenenaustausch als Verhandlungsführer aufgetreten und habe Menschen festgenommen, die später vom IS zum Tode verurteilt worden seien.

2015 habe er in Deutschland unter falschem Namen Asyl beantragt, in Haan bei Düsseldorf gelebt und für den IS Geld beschafft. 10.000 Euro pro Monat seien sein Ziel gewesen.