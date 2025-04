Transporter gestohlen und Fahrer mitgeschleift: Knallhart-Urteil für dreisten Dieb

Düsseldorf - Weil er beim Rauben eines Amazon-Transporters den Fahrer Hunderte Meter auf der Motorhaube mitgeschleift hat, ist ein 55-jähriger in Düsseldorf zu acht Jahren Haft verurteilt worden.

Bereits beim Prozessauftakt hatte er die Tat gestanden. Als der 40-jährige Paketbote am 22. Juli vergangenen Jahres ein Paket aus dem Transporter nehmen wollte, war ein Mann auf den Fahrersitz gesprungen und hatte den Motor gestartet.

Der Verteidiger des 55-Jährigen hatte vor dem Düsseldorfer Landgericht eine siebenjährige Haftstrafe für seinen Mandanten beantragt. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Fünf Wochen später konnte der 55-Jährige dann in einem Hotel im niederbayerischen Rattenberg verhaftet werden. Ein Hotelier hatte seine Kollegen in einer Whatsapp-Gruppe vor einem Einmietbetrüger gewarnt und ein Foto des Mannes beigefügt.

Das sah eine Hotelbetreiberin in Niederbayern, erkannte auf dem Foto einen ihrer Gäste und verständigte die Polizei. Diese nahm den 55-Jährigen in seinem Hotelzimmer fest. Dabei wurde Diebesgut gefunden und vor dem Hotel der geraubte Transporter. Auf und in dem Transporter wurden die Fingerabdrücke des Berliners gefunden.

Zudem war der Mann von Überwachungskameras gefilmt worden. Einmal, als er die Kreditkarte des Paketboten nutzte, ein weiteres Mal, als er tankte, ohne zu zahlen. Der Verteidiger hatte sieben Jahre Haft für seinen Mandanten beantragt.