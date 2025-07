Mordversuch in zehn Fällen: Angeklagter will geschlafen haben

Aachen - Im Mordprozess um einen Brand in einer Flüchtlingsunterkunft mit mehreren Verletzten hat der Angeklagte zu Prozessbeginn die Tat bestritten.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte (verdeckt) das Feuer gelegt haben, weil er in eine andere Unterkunft wollte. © Roberto Pfeil/dpa

In einer Erklärung vor dem Landgericht Aachen beschuldigte er stattdessen zwei Mitbewohner der Unterkunft, das Feuer gelegt zu haben.

Nachdem die beiden Mitbewohner ihm gesagt hätten, dass sie die Unterkunft abbrennen wollen, sei er in sein Zimmer gegangen und in einen tiefen Schlaf gefallen, erklärte der 35-Jährige über seine Anwältin vor Gericht.

Dem Algerier werden versuchter Mord in zehn Fällen sowie schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Am 23. November 2024 war in Schleiden (Kreis Euskirchen) eine Flüchtlingsunterkunft bis auf das Fundament abgebrannt. Mehrere Bewohner wurden durch Rauch leicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35-Jährigen vor, das Feuer gelegt zu haben, weil er in eine Einrichtung nach Bonn zurückgebracht werden wollte. Von dort war er laut Anklage wegen "untragbaren Verhaltens" in die abgelegene Unterkunft in der Eifel verlegt worden.

Im Fall einer Verurteilung droht dem Mann eine lebenslange Haftstrafe.