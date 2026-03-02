Trotz Terror-Geständnis nach Arminia-Attacke! IS-Terrorist glaubt weiter an Rache

Düsseldorf - Fast ein Jahr nach dem Terroranschlag auf feiernde Fans von Arminia Bielefeld hat der Attentäter seine Tat gestanden.

Nach der Terror-Tat an der Bar hatten Ermittler zahlreiche Spuren gesichert. © Christian Müller/Christian Müller TV/dpa

Das hat ein psychiatrischer Sachverständiger vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht erklärt. Der Syrer habe demnach die Tötung von Ungläubigen als Teil des Dschihads (Heiliger Krieg) und damit als gerechtfertigt angesehen.

Inzwischen bereue der 36-Jährige die vor zehn Monaten verübte Tat und glaube, zur Tatzeit depressiv gewesen zu sein. Er habe sich in Deutschland einsam und ausgegrenzt gefühlt. Weil er keinen Pass gehabt habe, habe er aber nicht ausreisen können.

Fünf Monate vor der Tat habe er begonnen, Videos der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu konsumieren. An einem Deradikalisierungsprogramm habe er aber nicht teilnehmen wollen. Er wolle an seinen Werten festhalten.

Die Bundesanwaltschaft hat den mutmaßlichen Attentäter Mahmoud M. wegen vierfachen versuchten Mordes angeklagt. Sie hält den 36-Jährigen für einen IS-Terroristen und den Angriff für einen islamistisch motivierten Terroranschlag. "Er wollte möglichst viele Menschen als Repräsentanten der westlichen Gesellschaft töten."