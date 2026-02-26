Überraschung im Gericht: 41-Jährige nach Überfall freigesprochen
Von Wolfram Lumpe
Wuppertal - Das Wuppertaler Landgericht hat eine 41 Jahre alte Frau vom Vorwurf der Beteiligung an einem Überfall freigesprochen.
Die Anklage hatte ihr vorgeworfen, Anfang 2019 beim Raub auf einen Geldtransporter an der Solinger Sparkasse beteiligt gewesen zu sein.
Für das Gericht reichten die Spuren am Tatort nicht aus, um ihr die Tat nachzuweisen.
Die Angeklagte selbst hatte im Prozess jede Beteiligung bestritten.
Die verurteilten Täter haben ihre Freiheitsstrafen bereits abgesessen. Sie hatten rund eine halbe Million Euro erbeutet. Mit dem Geld sollten Geldautomaten einer Sparkasse befüllt werden.
Titelfoto: Jan-Philipp Strobel/dpa