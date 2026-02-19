Mit Ehemann Geldtransporter überfallen? Das sagt die mutmaßliche Mittäterin

Wuppertal – Sieben Jahre nach einem Überfall auf einen Geldtransport in Solingen hat eine mutmaßliche Mittäterin ihre Beteiligung bestritten. Sie sei bei der Tat nicht dabei gewesen, ließ die 41-Jährige beim Prozessauftakt vor dem Wuppertaler Landgericht erklären.

Bei dem Überfall auf einen Geldtransporter vor sieben Jahren in Solingen erbeuteten die Täter rund eine halbe Million Euro. © Tim Oelbermann/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, im Januar 2019 gemeinsam mit mehreren bereits verurteilten Mittätern rund eine halbe Million Euro erbeutet zu haben. Damals sollten Geldautomaten einer Sparkasse befüllt werden.

Einer der Sicherheitsleute soll die begleitende Sparkassen-Mitarbeiterin überwältigt und gefesselt haben. Mehrere Täter hätten anschließend die Geldkassetten geöffnet und das Geld entnommen. Die Angeklagte soll währenddessen die Mitarbeiterin des Geldinstituts bewacht haben.

Bereits Ende 2019 waren mehrere Beteiligte verurteilt worden. Die nun Angeklagte habe sich nach der Tat aber ins Ausland abgesetzt und sei erst 2024 bei der Wiedereinreise gefasst worden, so die Staatsanwaltschaft.