DNA-Spur führt Ermittler nach Italien: 40 Jahre alter Mordfall endlich geklärt?

Düsseldorf - Jahrzehntelang blieb der Mord an einem Psychologie-Professor unaufgeklärt. Am Dienstag (10 Uhr) wird der 42 Jahre alte Fall, ein sogenannter Cold Case, nun am Düsseldorfer Landgericht verhandelt.

Eine DNA-Spur hatte Cold-Case-Spezialisten im Jahr 2023 zu dem Verdächtigen geführt. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Ermittler sind überzeugt, den gewaltsamen Tod des Mannes im Jahr 1984 aufgeklärt zu haben. Der Hochschullehrer war damals in seinem Wohnhaus in Hilden (Kreis Mettmann) in der Nähe von Düsseldorf erstochen worden.

Vor Gericht muss sich ein heute 62-jähriger Italiener verantworten. Eine DNA-Spur hatte Cold-Case-Spezialisten im Jahr 2023 zu dem Verdächtigen geführt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm heimtückischen Mord vor.

Das Gericht hat zehn Verhandlungstage für den Fall angesetzt.