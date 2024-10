Weil sie "rotsah": Mutter erwürgt ihre sechsjährige Tochter - das ist ihre Strafe!

Die Angeklagte hatte die Tötung gestanden und im Prozess ausgesagt, sie habe "rotgesehen". Nach Feststellung des Gerichts war sie am Tattag mit ihrer Tochter in einem Schnellrestaurant. Das Mädchen habe zum Unmut der Mutter aber nichts essen, sondern mit dem Handy spielen wollen.

Die Mutter selbst hatte Einsatzkräften der Polizei den Hinweis gegeben, dass ihre Tochter leblos in der Wohnung liege. Die 47-Jährige war kurz zuvor von Passanten aus dem Rhein gerettet und in eine Klinik gebracht worden. Am nächsten Tag kam die Frau in U-Haft.