Ex-Freundin und zweifache Mutter (†24) brutal im Schlaf getötet: Gericht fällt Urteil gegen 33-Jährigen

Das teilte ein Justizsprecher in der pfälzischen Stadt mit.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im März in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) mit einem Messer auf die Schlafende in deren Wohnung in Frankenthal einstach.

In der Anklage war von 29 Schnitt- und Stichverletzungen die Rede. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte beantragt, den Angeklagten wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe zu verurteilen.