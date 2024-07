Kleinkind stirbt bei Unfall: Angeklagte Autofahrerin sagt unter Tränen aus

Das Kind starb wenige Stunden nach dem Unfall im Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/Jörg Hüttenhölscher

"Die Sonne hat so tief gestanden und dann hat es geknallt", sagte die 28-Jährige am heutigen Donnerstag vor dem Amtsgericht Trier. "Ich habe gefühlt gar nichts mehr gesehen." An den Unfall selbst erinnere sie sich nicht mehr, sagte sie immer wieder unter Tränen.



"Ich kann gar nicht sagen, wie leid mir das tut. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Ich wünschte, ich könnte den Moment rückgängig machen", sagte die gelernte Bürokauffrau, die sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten muss.

Sie soll laut Anklage im Februar 2023 auf der A1 bei Mehring (Kreis Trier-Saarburg) aus Unachtsamkeit auf ein vor ihr fahrendes Fahrzeug aufgefahren sein, das verkehrsbedingt abbremsen musste.

Dabei sei ein einjähriger Junge, der in einem Kindersitz auf der Rückbank gesessen habe, so schwer am Kopf verletzt worden, dass er wenige Stunden später im Krankenhaus starb.