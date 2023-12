Mädchen (10) in Auto gezogen und missbraucht: Anklage gegen 62-Jährigen erhoben!

Edenkoben/Mainz - Rund drei Monate nach der Entführung und des sexuellen Missbrauchs eines zehnjährigen Mädchens in Edenkoben in Rheinland-Pfalz hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 62 Jahre alten Mann erhoben.

In der hier zu sehenden Luitpoldstraße in Edenkoben soll der verurteilter Sexualstraftäter eine Zehnjährige auf dem Schulweg in sein Auto gezerrt, entführt und mutmaßlich missbraucht haben. © Uwe Anspach/dpa

Er soll im September das Kind auf dessen Schulweg mit Gewalt in sein Auto gedrückt und es dann später in einem leer stehenden Gebäude missbraucht haben, wie die Staatsanwaltschaft Landau am Montag mitteilte.

Der mehrfach auch wegen Sexualstraftaten verurteilte Mann wurde nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen, das Kind befreit. Der Fall hatte für großes Aufsehen gesorgt.

Der 62-Jährige sitzt seit der Festnahme in Untersuchungshaft.

Das Landgericht Landau muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden, erst danach können Prozesstermine festgelegt werden.