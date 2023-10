Mann (†56) nackt in Badewanne erschlagen: Polizei berichtet erschütternde Details

Trier - "Er sucht ihn". So lautete die Gruppe im Internet, über die zwei Männer ihr Opfer ausmachten, um es auszurauben. Statt Sex kam es zu Mord - das Duo steht seit einer Woche vor Gericht.

Die beiden Angeklagten am heutigen Montag vor dem Landgericht Trier: Sie wollten sich nicht zu den Vorwürfen äußern. © Harald Tittel/dpa

Der 56-Jährige, der vor gut neun Monaten im Eifelort Hersdorf Opfer des Gewaltverbrechens wurde, ist nackt in seiner Badewanne erschlagen worden. Man habe den Mann mit massiven Schädelverletzungen in einem Blut-Wassergemisch aufgefunden, berichtete ein Kriminalhauptkommissar am Montag im Prozess vor dem Landgericht Trier.

Die Tatwaffe, ein Radmutternschlüssel, sei unweit des Grundstücks in einem Bachlauf gefunden worden.



Für die Tat verantwortlich sein sollen zwei Männer im Alter von 21 und 27 Jahren. Die serbischen Staatsbürger sollen ihr Opfer Mitte Januar heimtückisch und aus Habgier in dessen Haus erschlagen haben. Sie hätten den Eifeler über das Internet kontaktiert und sexuelles Interesse vorgetäuscht, um sein Vertrauen zu erschleichen, berichtete der federführende Ermittlungsbeamte. Ziel sei ausschließlich gewesen, das Opfer auszurauben.

In einer ersten Einlassung nach der Festnahme habe der 21-Jährige die Tatbeteiligung eingeräumt, sagte ein weiterer Kripobeamter. Er habe am Tattag mit dem Mann über "Schwulensex" geschrieben, habe er ausgesagt. Es sei ihm aber nur um Geld gegangen.