Mann kämpft um Leben: Autofahrerin (66) blockiert Rettungswagen und weigert sich wegzufahren

Kaiserslautern - Sanitäter kämpfen um ein Leben, doch der Rettungswagen kommt nicht weg: Eine Autofahrerin blockiert die Durchfahrt - und lässt sich minutenlang nicht umstimmen.

Der wiederbelebte Patient sollte unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht werden, doch die 66-Jährige blockierte mit ihrem Auto die Durchfahrt. (Symbolbild) © 123rf/Jörg Hüttenhölscher

Die 66-Jährige parkte unmittelbar vor dem Rettungsfahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Als der Transport eines wiederbelebten Patienten in ein Krankenhaus starten sollte, weigerte sie sich, die Durchfahrt freizugeben.

Auch mehrfache Erklärungen der Sanitäter überzeugten die Frau den Angaben zufolge nicht.

Die Rettungskräfte informierten die Polizei und setzten die Reanimation im Rettungswagen etwa zehn Minuten lang fort, bis die 66-Jährige den Weg schließlich räumte.