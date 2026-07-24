Mehrfach auf zwei Männer eingestochen - einer starb: Urteil gegen 19-Jährigen gefallen

Kaiserslautern - Er stach mehrfach auf zwei Männer ein, einer davon starb: Wegen Totschlags und versuchten Totschlags hat das Landgericht Kaiserslautern einen 19-Jährigen zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Justizsprecher in der pfälzischen Stadt sprach von einer Einheitsjugendstrafe.

Das Landgericht in Kaiserslautern hat gegen den 19-jährigen Täter eine lange Haftstrafe verhängt. © Harald Tittel/dpa

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten vorgeworfen, im Februar in der Kaiserslauterer Innenstadt im Zuge einer Auseinandersetzung zwei Männer mit einem Messer angegriffen zu haben.

Ein 22-Jähriger starb an den Folgen der Stiche, ein 20-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt.

Die 1. Große Jugendstrafkammer verurteilte den Angeklagten demnach zusätzlich wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung in zwei Fällen.

Dem 22-Jährigen stach der Mann der Anklagebehörde zufolge zweimal in den Rücken, wobei eine Hauptschlagader getroffen worden sei.

Trotz intensivmedizinischer Hilfe starb der Verletzte.