IS-Mitglied vor Gericht: Diese grausamen Taten werden dem 44-Jährigen vorgeworfen

Einen der Gefangenen soll die Gruppe mit einem Seil an einem Fahrzeug festgebunden und durch die Stadt geschleift und so getötet haben.

Der Prozess gegen ihn beginnt am heutigen Montag um 10 Uhr vor dem Oberlandesgericht Koblenz . Ihm wird unter anderem die Mitgliedschaft an einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Kriegsverbrechen und Mord vorgeworfen.

Er soll auch an der Festnahme von Zivilisten beteiligt gewesen sein. An einem Checkpoint des IS soll er zudem aus kurzer Entfernung mehrfach auf eine flüchtende Person geschossen haben, wobei er deren Tod in Kauf genommen habe.

Der Angeklagte soll bis Ende Juni 2015 vor Ort Mitglied des IS gewesen sein. Der 44-Jährige wurde im März 2023 schließlich in Mainz verhaftet und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.