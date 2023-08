Zahnärztin klagt wegen Corona-Impfschaden: Jetzt muss sie zahlen!

Mainz - Nach einer Impfung gegen das Coronavirus erleidet eine Frau einen starken Hörschaden. Die Zahnärztin führt das auf den Covid-19-Wirkstoff von Astrazeneca zurück und fordert in einem Zivilprozess Schadenersatz - in der ersten Instanz ohne Erfolg.

Die Klägerin und ihr Anwalt wollen nun in die nächste Instanz beim Oberlandesgericht in Koblenz gehen. © Arne Dedert/dpa

Das Landgericht Mainz hat die Klage der Frau wegen eines möglichen Corona-Impfschadens auf Schmerzensgeld abgewiesen.

Die Urteilsbegründung werde schriftlich ergehen, und die Klägerin müsse die Kosten für das Verfahren tragen, verkündete die Richterin in dem Zivilprozess am Montag in Mainz. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Anwalt der Frau kündigte an, in die nächste Instanz beim Oberlandesgericht (OLG) Koblenz zu gehen. Er sprach von einem "Fehlurteil". Die Klägerin von "einem Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen".



"Mein Impfschaden ist offiziell von der Berufsgenossenschaft anerkannt", sagte die Klägerin, die zum Zeitpunkt der Impfung mit Astrazeneca 40 Jahre alt war. Es sei nicht verständlich, weshalb das Landgericht nicht in die Beweisaufnahme gegangen sei.