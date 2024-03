Tino E. tot neben Hund auf Feldweg gefunden: Prozess gegen Ex-Mann (38) seiner Frau beginnt

Halle (Saale)/Landsberg - Nach dem Fund eines Toten auf einem Feldweg in Landsberg soll Anfang April der Prozess gegen einen 38-Jährigen wegen Totschlags starten.

Ein 49-Jähriger wurde im Oktober vergangenen Jahres tot auf einem Feldweg gefunden. Neben ihm saß sein Hund. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Der Beschuldigte soll mit einem Gegenstand auf den neuen Mann seiner Ex-Frau eingeschlagen und dabei in Kauf genommen haben, dass dieser dadurch sterben könnte, teilte das Landgericht in Halle am Freitag mit.

Der Prozess gegen ihn soll am 8. April beginnen. Der Angeklagte habe sich zu dem Vorwurf bislang nicht geäußert, hieß es.



Das 49 Jahre alte Opfer, Tino E., wurde Ende Oktober auf einem Feldweg in der Nähe seines Wohnhauses in der Stadt im Saalekreis gefunden.

Polizeibeamte hatten die Wohnung, den Garten sowie die Arbeitsstelle des Mannes durchsucht. Es wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Daraufhin wurde auch der Verdächtige festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.

Hintergrund für die Tat soll ein Sorge- und Unterhaltsstreit gewesen sein. Der 38-Jährige soll erfahren haben, dass seine frühere Ehefrau und seine Tochter zum Tatzeitpunkt im Urlaub sind.

Das spätere Opfer habe den Familienhund ausgeführt, als der Beschuldigte ihn ansprach und ihn in einem Streit angriff.