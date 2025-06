Mord auf offener Straße: Urteil gegen Angreifer ist gefallen

Alles in Kürze

Der 26-jährige Angreifer muss nach dem Mord an einem 45-Jährigen für acht Jahre hinter Gittern. (Archivbild) © Simon Kremer/dpa

Der Mann hatte im September des vergangenen Jahres in Burg (Jerichower Land) einen 45 Jahre alten Familienvater aus Syrien mit mehreren Messerstichen getötet.

Der Fall hatte Ende September für Aufsehen in Burg gesorgt. Passanten hatten an einem Samstagabend einen blutüberströmten Mann auf einem Gehweg gefunden. Trotz sofortiger Hilfe durch einen Rettungsdienst starb der Mann, der eine Schneiderei in der Stadt betrieb, noch vor Ort.

Zusammen mit mehreren anderen Männern hatte der Hauptangeklagte das Opfer verfolgt und überfallen. Hintergrund war ein Streit um Geld.

Bei dem Angriff habe er den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen, sagte die Richterin in der Urteilsbegründung. Ein Gutachten hatte nach Angaben des Gerichts ergeben, dass es sich nicht um eine Tat im Affekt gehandelt hatte und dass der Angeklagte voll schuldfähig war.