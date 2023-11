Tino E. (†49) tot auf Feldweg gefunden: Jetzt spricht seine Lebensgefährtin in "Kripo live"

Die beiden telefonierten jeden Tag, schrieben sich Nachrichten. Als Anne G. am 31. Oktober im Zug von München nach Hause sitzt, antwortet Tino E. plötzlich nicht mehr. Wahrscheinlich war er zu diesem Zeitpunkt bereits tot.

Am 31. Oktober, dem Tag von Tinos Tod, war Anne G. gerade auf der Rückreise aus dem Urlaub. Zusammen mit ihrer Tochter und ihrer Mutter war sie nach Ägypten gereist. Ihr Partner hatte keinen Urlaub bekommen. "Da hat er gesagt, wir Mädels sollen uns nochmal eine schöne warme Woche machen. Er hat gesagt, er macht inzwischen im Haus was, wollte für Halloween schmücken."

Seit etwa einem Jahr lebte das Paar zusammen im Haus von Tino E. in Sietzsch. Ihre Liebe war ein Neuanfang, wie es in der Sendung hieß. Nach Scheidungen von früheren Lebenspartnern hatten sie zueinander gefunden. Für das kommende Jahr war ein großes Fest geplant.

"Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann (Tino E., Anm. d. Red.) von diesem Angriff überrascht wurde, weil wir am Tatort keine offensichtlichen Kampfspuren feststellen konnten", erklärte Polizeisprecher Alexander Junghans in "Kripo live".

Zuständig für die Ermittlungen ist die Mordkommission der Polizeiinspektion Halle. Diese veröffentlichte bisher lediglich, dass sie von einem männlichen Täter ausgeht, der alleine gehandelt hat. Außerdem, so hieß es bei "Kripo live", werde vermutet, dass sich der Täter längere Zeit am Tatort aufgehalten haben soll.

Tino E. war am Morgen des Reformationstags zu einer Gassi-Runde aufgebrochen. Gegen 14.45 Uhr wird sein Leichnam auf einem Feldweg nahe Sietzsch gefunden. Eine Untersuchung des Leichnams ergab, dass er Opfer eines Verbrechens wurde, getötet durch stumpfe Gewalteinwirkung durch einen Schlagwerkzeug auf den Kopf.

Auf der Website gofundme hat Yvonne W., eine Kollegin von Tino E. und Freundin des Paares, inzwischen einen Spendenaufruf für Anne G. gestartet. © Montage: Screenshot/gofundme.de + MDR/Andreas Lander

Öffentlich angestellte Vermutungen über einen mutmaßlichen Täter hat die Polizei als Spekulationen abgetan. Es seien Befragungen im Umfeld von Tino E. durchgeführt worden. Diese hätten bisher jedoch keine genaueren Hinweise ergeben, weshalb die Ermittler um Hilfe bitten.

Eine Belohnung von 5000 Euro wurde für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung des Falls führen.

Wem ist am 31. Oktober, Dienstagvormittag, in Sietzsch oder in der näheren Umgebung etwas Verdächtiges aufgefallen?

Möglicherweise wurde ein Fahrzeug mit einer männlichen Person gesehen, die sich dort längere Zeit aufhielt.

"Wenn Sie Informationen haben, die zur Aufklärung beitragen, zögern Sie bitte nicht", wiederholte "Kripo live"-Moderator Gerald Meyer (59) noch einmal die eindringlichen Worte der Ermittler.

Anne G. blickt indes einer ungewissen Zukunft entgegen, auch finanziell. Freunde starteten deshalb im Internet einen Spendenaufruf.

"Das Geld ist als Unterstützung gedacht für Anne, denn im Moment ist alles offen", so Yvonne W., eine Kollegin von Tino E. und Freundin des Paares. "Tino ist nicht mehr da. Das Einkommen von ihm fehlt komplett. Anne hat keinen Anspruch auf irgendwelche Gelder, die waren ja nicht verheiratet. Im schlimmsten Fall wird sie das Haus verlieren und das, so haben wir jetzt erfahren, noch vor Weihnachten, wenn es hart auf hart kommt."

Hinweise in dem Fall nimmt die Kripo in Halle unter Tel. 0345/2241291 entgegen.