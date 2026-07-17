Mann missbraucht Töchter von Bekannten fast 60 Mal: Hohe Haftstrafe für 49-Jährigen

Halle (Saale) - Ein 49-jähriger Mann aus Naumburg ist vor dem Landgericht in Halle wegen mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer hohen Haftstrafe verurteilt worden.

Er machte Ausflüge mit ihnen und erschlich sich so das Vertrauen mehrerer Mädchen. Wegen sexuellen Missbrauchs wurde ein 49-Jähriger jetzt verurteilt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Das Gericht habe eine Gesamtfreiheitsstrafe von elf Jahren verhängt, sagte eine Sprecherin. Es sei als erwiesen angesehen worden, dass der 49-Jährige in seiner Wohnung auf Töchter von Bekannten aufgepasst und sie missbraucht hat.

In einzelnen Fällen soll der Mann auch pornografische Inhalte erstellt haben.

Das jüngste Mädchen, das er missbraucht hat, sei nach Angaben der Gerichtssprecherin gerade eingeschult worden. Das älteste unter ihnen sei zwölf Jahre alt gewesen.

Wie der MDR berichtete, seien 59 der 60 angeklagten Fälle, die sich zwischen 2017 und 2025 ereignet haben, in das Urteil eingeflossen. Gelockt habe der Mann seine Opfer mit Geschenken und Ausflügen.

Dem Bericht zufolge soll der Beschuldigte sich nicht zu den Taten geäußert haben, auch nicht gegenüber seinem Verteidiger. Die Staatsanwaltschaft habe zwölf Jahre Haft gefordert.