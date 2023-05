Missbrauchs-Affäre im Wassersport: Entscheidung im Fall Buschkow wird vertagt

Lutz Buschkow (65) soll von dem sexuellen Missbrauch gewusst haben. Er dementiert diese Behauptung aber vor Gericht. © Sebastian Willnow/dpa

Laut Hempel soll Buschkow damals von der Bundestrainerin Ulla Klinger (†58) über die Vorfälle informiert worden sein. "Das kann ich nicht bestätigen", hatte Buschkow im August gesagt.

Er war 1997 Bundestrainer Nachwuchs und Sichtung am Bundesstützpunkt in Berlin. "Ich habe für mich noch mal nachgeforscht und was ich sagen kann ist, dass wir als DSV-Trainer bei den Deutschen Meisterschaften 1997 in Berlin in einem offiziellen Gespräch von Ulla Klinger informiert wurden, dass aufgrund von persönlichen Differenzen mit sofortiger Wirkung Frank Taubert Jan Hempel trainieren wird", sagte Buschkow.

Das bekräftigte Buschkow in der Verhandlung und verwies darauf, an einer Sitzung nicht teilgenommen zu haben, in der 2001 Langer in einer Schweigeminute gedacht wurde. Die Richterin warb bei beiden Parteien um einen Vergleich, um aufwendige Zeugenbefragungen zu umgehen.

Ein DSV-Angebot dazu lehnte Buschkow zunächst ab. Die Streitparteien wollen aber weiter das Gespräch suchen.