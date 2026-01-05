Starb ein Teenager (†17) durch illegale Böller? 22-Jähriger im Visier der Ermittler

Born - Im Zusammenhang mit dem Tod eines Jugendlichen in der Silvesternacht in Born im Landkreis Börde hat die Staatsanwaltschaft Magdeburg Ermittlungen gegen einen 22-Jährigen aufgenommen.

Waren unerlaubte Böller schuld am Tod des 17-Jährigen? Die Ermittlungen laufen. (Symbolfoto) © Pia Bayer/dpa

Es geht um den strafbaren Umgang und die strafbare Einfuhr von explosionsgefährlichen Stoffen, sagte Oberstaatsanwalt Frank Baumgarten der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Zusammenhänge mit dem Tod des 17-Jährigen würden geprüft. Zudem werden aktuell noch die genauen Todesumstände untersucht, wie es hieß.

Weitere Angaben machte Baumgarten mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.