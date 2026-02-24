Politiker nach "Pack"-Tweet erneut freigesprochen

Aschersleben/Wolmirstedt - Der CDU -Landtagsabgeordnete Detlef Gürth (63) ist vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine viermonatige Bewährungsstrafe für den Politiker gefordert.

Nach dem Messerangriff in Wolmirstedt setzte Detlef Gürth (63, CDU) einen fragwürdigen Tweet ab. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Staatsanwalt Benedikt Bernzen sagte in seinem Plädoyer vor dem Amtsgericht Aschersleben, Gürth habe mit seinem Post die Menschenwürde aller in Deutschland lebenden Afghanen angegriffen.

Gürth sei es mit seinem Post um politische Effekthascherei gegangen, er habe das Klima gegen in Deutschland lebende Migranten angeheizt.

In der Sache geht es um einen Post Gürths auf der Plattform X. Nach dem Messerangriff eines Afghanen in Wolmirstedt während des Eröffnungsspiels der Fußball-EM im Juni 2024 war auf dem Profil des Politikers unter anderem zu lesen gewesen:

"Wir füttern sie durch und dann ermorden sie unschuldige Menschen. Dieses Pack muss raus aus Deutschland." Der Beitrag wurde später gesperrt.

Vor Gericht wurde in der Verhandlung ausführlich darüber debattiert, wer genau mit dem Begriff "Pack" gemeint war und wie das auszulegen sei. Ging es dabei um ausländische Straftäter oder um alle Afghanen?

Richter Christian Häntschel sagte in der Urteilsbegründung, die Äußerung umfasse straffällige Afghanen. Er sehe auch nicht, dass damit zum Hass aufgestachelt werde.