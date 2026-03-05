CDU-Politiker Gürth droht neuer Prozess wegen umstrittenem "Pack"-Post

Aschersleben – Der CDU -Landtagsabgeordnete Detlef Gürth (63) muss sich möglicherweise erneut zum Vorwurf der Volksverhetzung vor Gericht verantworten.

Nach einem Messerangriff in Wolmirstedt setzte Detlef Gürth (63, CDU) einen fragwürdigen Tweet ab. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Nach dem Freispruch durch das Amtsgericht Aschersleben hat die Staatsanwaltschaft Halle Rechtsmittel eingelegt, wie ein Sprecher der Behörde der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Möglich ist eine Berufung am Landgericht Magdeburg oder eine erneute Anrufung des Oberlandesgerichts Naumburg.

Das werde man entscheiden, wenn das Urteil des Amtsgerichts schriftlich vorliege, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. "Wir warten jetzt erstmal, dass das Urteil hier eintrudelt."

Nach dem Messerangriff eines Afghanen in Wolmirstedt (Landkreis Börde) während des Eröffnungsspiels der Fußball-EM im Juni 2024 war auf Gürths X-Profil unter anderem zu lesen gewesen:

"Wir füttern sie durch und dann ermorden sie unschuldige Menschen. Dieses Pack muss raus aus Deutschland". Der Beitrag wurde später von der Plattform gesperrt.