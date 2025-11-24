Vor Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Polizei warnte früh vor Magdeburger Attentäter

Magdeburg - Polizeibeamte aus dem Salzlandkreis haben Monate vor dem Anschlag in Magdeburg eine Überprüfung angeregt, ob der spätere Täter in einem so sensiblen Bereich wie dem Maßregelvollzug als Arzt arbeiten sollte.

Schon weit vor dem Magdeburger Anschlag hat ein Polizist Bedenken geäußert, ob der spätere Attentäter Taleb A. (51) in einem Maßregelvollzug arbeiten sollte. (Archivfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Er und ein Kollege hätten die Bedenken gegenüber dem Revierleiter vorgetragen, sagte der Sachgebietsleiter polizeilicher Staatsschutz im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Anschlag.

Er habe angeregt, "dass diese Person kritisch zu betrachten ist an seiner Arbeitsstelle". Der Beamte ging davon aus, "dass der Revierleiter entsprechende Telefonate geführt hat". Wie es weitergegangen sei, wisse er nicht.

Eine höhere Ebene hätte gegebenenfalls an den Maßregelvollzug herantreten müssen, etwa das Innen- oder das Sozialministerium, sagte der Beamte.

Zwei Beamte aus dem Bereich Staatsschutz hatten im Jahr 2023 eine Gefährderansprache gegenüber Taleb A. (51) durchgeführt. Hintergrund war, dass er mit der Behandlung eines Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft Köln unzufrieden war und dieser gedroht hatte.

In dem Zuge erfuhren die Beamten, dass der Mann im Maßregelvollzug in Bernburg (Salzlandkreis) tätig war. Er arbeitete als Stationsarzt, sein Aufgabengebiet umfasste die psychiatrische Betreuung von Straftätern.

Später war A. im Dezember 2024 mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt von Magdeburg gefahren. Sechs Menschen wurden getötet, mehr als 300 wurden zum Teil schwerst verletzt. Derzeit läuft am Landgericht Magdeburg der Prozess gegen den Mann aus Saudi-Arabien.