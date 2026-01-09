Er soll Kinder in Hunderten Fällen missbraucht haben: Früherer Sporttrainer schon einmal verurteilt

Dessau-Roßlau - In Hunderten Fällen soll er sich an Kindern vergangen haben: Wegen schweren sexuellen Missbrauchs muss sich seit Freitag ein früherer Sporttrainer (54) vor dem Landgericht Dessau-Roßlau verantworten.

Früher war er Trainer, jetzt sitzt er erneut auf der Anklagebank: Ein 54-Jähriger soll Kinder in Hunderten Fällen missbraucht haben. (Symbolbild) © 123RF/halaluya

Dem 54-Jährigen werden insgesamt 357 Taten vorgeworfen. Er soll sich laut Anklage im Zeitraum von 1998 bis 1999 und von 2004 bis 2011 an zwei Kindern vergangen haben. Zu Beginn der Taten waren das Mädchen neun und der Junge sieben Jahre alt.



Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte seine besondere Stellung als Trainer und Vertrauensperson ausgenutzt. Die Taten sollen in der Wohnung des Mannes und in dessen Gartenlaube, aber auch bei Wettkämpfen teils im Ausland stattgefunden haben.

Eines der Opfer hatte sich seinerzeit seinen Eltern anvertraut. Eine Anzeige bei der Polizei hatte es aber nicht gegeben.

Der Angeklagte räumte die Taten weitgehend ein. In einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung entschuldigte er sich bei den Opfern, die im Prozess als Nebenkläger auftreten. Zudem stellte der Mann Schadenersatzzahlungen in Aussicht.