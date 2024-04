Missbrauchs-Skandal bei der Feuerwehr: Chef soll sich an Kindern vergangen haben

Ab dem morgigen Dienstag vor Gericht: Feuerwehrmann Marcel K. (39) ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt. © Frank Schmidt

Marcel K. (39) war in der Kleinstadt an der Mulde das, was man gemeinhin einen "Kümmerer" nennt.

Übungsleiter, Gerätewart, Chef der Jugendfeuerwehr, Chef des Fördervereins - und als im September 2020 der alte Trebsener Wehrchef starb, ließ sich der langjährige Vize nicht lange bitten, das Amt des Wehrleiters zu übernehmen.

"Der Marcel kannte nur seine Arbeit und die Feuerwehr", berichtet ein langjähriges Mitglied der Truppe über den ledigen und kinderlosen Mann.

Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnte: Der nette und stets hilfsbereite Herr K. führte ein Doppelleben.