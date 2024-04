Sächsischer Feuerwehrchef als Kinderschänder vor Gericht

Leipzig - Er will aussagen, aber nur hinter verschlossenen Türen. In Leipzig begann am Dienstag der Prozess gegen den einstigen Feuerwehrchef von Trebsen, Marcel K. (39). In 18 Fällen soll er Jungen der Jugendfeuerwehr missbraucht haben. Um an ein Geständnis zu kommen, schloss das Landgericht die Öffentlichkeit aus.