Prozessauftakt nach Anschlag auf McDonald's-Filiale in Zwickau

Zwickau - Am heutigen Mittwoch beginnt am Amtsgericht Zwickau der Prozess gegen einen 30-jährigen Mann wegen schwerer Brandstiftung.

Bei dem Anschlag sind die Fensterscheiben des Drive-in-Schalters zersprungen. © Mike Müller

Der Angeklagte betrat am 17. Mai dieses Jahres die McDonald's-Filiale in Zwickau, ging in den Drive-In-Schalter und verschüttete dort eine explosive Flüssigkeit.

Anschließend soll es einen heftigen Knall gegeben haben und es kam zur Verpuffung, durch die ein großer Sachschaden entstand. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

Kurz darauf konnte der 30-jährige Libyer durch die Polizei gefasst und vorläufig festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen ehemaligen Mitarbeiter.