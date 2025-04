Prozess in Sachsen: Freispruch von Vater, der Tochter vergewaltigt haben soll

Zwickau - Rico S. (45) soll seine Tochter (damals 14 bis 15) mehrfach vergewaltigt haben. In erster Instanz bekam er die im Amtsgericht mögliche Höchststrafe: vier Jahre Haft. Die Kehrtwende erfolgte in der Berufungsverhandlung am Freitag am Landgericht Zwickau. Der Angeklagte wurde freigesprochen.