Rentner (93) gibt Führerschein nach drei Unfällen freiwillig ab

Vorm Amtsgericht in Pirna musste sich ein Rentner verantworten, der mit seinem Mitsubishi Colt drei Unfälle baute.

Von Eric Hofmann

Pirna - Irgendwann ist mal Schluss! Gleich drei Unfälle baute Rentner Günter B. (93) in einem halben Jahr in Heidenau. Jedes Mal suchte er danach das Weite. Das brachte ihn am Dienstag auf die Anklagebank im Amtsgericht Pirna, wo er dann seinen Führerschein freiwillig abgab ...

Rentner Günter B. (93) gab am Dienstag im Gericht seinen Führerschein ab. © Ove Landgraf In seiner Wohnstraße dürften die Nachbarn wohl aufatmen: Am Nachmittag des 30. April 2024 schrammte Günter B. mit seinem Mitsubishi Colt beim Einparken einen Hyundai, hinterließ 1324,21 Euro Schaden. Am 23. August traf es einen Mazda, dessen rechte Fahrzeugseite danach hinüber war. Hier blieben 2413,20 Euro Schaden zurück. Auch beim Einkaufen herrschte rund um den Colt Gefahrenzone: Am 28. Oktober krachte Opa Günter in einen Mercedes, hinterließ 2112,02 Euro Schaden. Als dessen Besitzer die Fahrerflucht verhindern wollte und sich vor den Wagen stellte, fuhr der Senior trotzdem weiter. "Es waren doch nur leichte Schürfungen", rechtfertigte sich der ehemalige Malermeister vor Gericht.

93-Jähriger will sich kein neues Auto mehr holen