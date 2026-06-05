Schockierende Betrugs-Anklage: Vogtländerin zockte wohl Toten im Pflegeheim ab

Auerbach/V. - Annette G. (52) hat einiges auf dem Kerbholz. Als Mitarbeiterin in einem Pflegeheim soll sie das Sparbuch im Wert von 81.000 Euro einem toten Patienten abgenommen haben. Dazu gesellen sich noch weitere Betrügereien. Am Donnerstag sollte der Prozess am Amtsgericht Auerbach ( Vogtland ) stattfinden. Problem: Die Angeklagte fehlte.

Auf dem Sparbuch des verstorbenen Patienten waren 81 000 Euro (Symbolfoto). © 123RF/kehli

Die Liste der Anklagepunkte, die Richter Helmut Böhmer (59) in Abwesenheit von Annette G. verlas, ist lang. So soll sie zum Beispiel eine Goldkette im Wert von 1050 Euro im Internet angeboten und dem Käufer lediglich einen leeren Karton gesendet haben.

Dann soll sie einen Kaufvertrag für ein Grundstück abgeschlossen haben, ohne den Betrag zahlen zu können.

Am dreistesten jedoch: In einem Pflegeheim im Vogtland habe Annette das Sparbuch eines Mannes an sich genommen, der kurz zuvor verstorben war. Wert: 81.000 Euro.

Hinzu kommen weitere Betrugshandlungen, wie die Anmietung einer Wohnung - für die bis zur Zwangsräumung niemand Miete zahlte.